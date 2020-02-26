На покупку потребительских товаров в январе 2020 года было выдано на 13,4% меньше кредитов (1,27 млн единиц), чем за аналогичный период 2019 года (1,47 млн), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество потребкредитов в январе 2020-го было выдано в Москве (59,6 тыс. единиц), Московской области (55,3 тыс.), Краснодарском крае (49,3 тыс.), Республике Башкортостан (43,3 тыс.) и Республике Татарстан (42,6 тыс.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский край (-25%), Иркутская область (-21,3%), Алтайский край (-20,4%), Самарская область (-17,8%) и Удмуртская Республика (-17,7%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в январе текущего года снизилась на 7,7% и 8,3% соответственно.