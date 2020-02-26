Центробанк предоставляет МВД информацию о преступлениях в банковской сфере несвоевременно, сообщил в ходе заседания расширенной коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев. Об этом пишет РБК, ссылаясь на телеканал «Россия-24».
«К сожалению, оперативное выявление и предотвращение подобных фактов затруднено из-за несвоевременного и неполного получения соответствующей информации из Банка России, в том числе результатов контрольно-надзорной деятельности», — сказал Колокольцев.
Для повышения эффективности борьбы с такими нарушениями, считает министр, необходимо вносить изменения в законодательство и соглашение о межведомственном взаимодействии.
По его словам, в финансовой сфере сохраняется высокий уровень правонарушений. Так, в России широко распространены случаи хищения средств у банков и их клиентов. Как следствие, у банков отзывают лицензии, и это отражается на интересах вкладчиков и финансовом рынке в целом.
В прошлом году кражи и мошенничества, совершенные при помощи IT-технологий, были переведены в категорию тяжких преступлений.