Центробанк предоставляет МВД информацию о преступлениях в банковской сфере несвоевременно, сообщил в ходе заседания расширенной коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев. Об этом пишет РБК , ссылаясь на телеканал «Россия-24».

«К сожалению, оперативное выявление и предотвращение подобных фактов затруднено из-за несвоевременного и неполного получения соответствующей информации из Банка России, в том числе результатов контрольно-надзорной деятельности», — сказал Колокольцев.

Для повышения эффективности борьбы с такими нарушениями, считает министр, необходимо вносить изменения в законодательство и соглашение о межведомственном взаимодействии.

По его словам, в финансовой сфере сохраняется высокий уровень правонарушений. Так, в России широко распространены случаи хищения средств у банков и их клиентов. Как следствие, у банков отзывают лицензии, и это отражается на интересах вкладчиков и финансовом рынке в целом.