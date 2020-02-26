МВД России в 2019 году создало подразделение по борьбе с киберпреступностью, заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России глава министерства Владимир Колокольцев.

Он напомнил, что в прошлом году кражи и мошенничества, совершенные при помощи IT-технологий, были переведены в категорию тяжких преступлений.

«Мы последовательно наращиваем усилия в борьбе с IT-преступностью. В минувшем году количество раскрытых деяний данного вида увеличилось в 1,5 раза, для активизации работы были задействованы все резервы, однако, учитывая схемы методов их совершения, отсутствие единых алгоритмов раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно», — подчеркнул министр.

В СК создали подразделение для борьбы с киберпреступностью Расследование преступлений в IТ-сфере представляет особую сложность.

По словам Колокольцева, доля преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, составила в 2019 году почти 15% и продолжает увеличиваться.

«Повышенное внимание уделялось выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Рост криминальных деяний данного вида оказал значительное влияние на динамику и структуру преступности в целом. Их доля в общем массиве достигла почти 15% и продолжает расти», — рассказал он.