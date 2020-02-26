Минюст зарегистрировал указание Банка России, устанавливающее новые предельные тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Как уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ, документ снижает минимальные значения тарифов по большинству видов перевозок. По наиболее массовым — автобусным — перевозкам снижение тарифов может составить до 20%.

Тарифный коридор зависит от вида транспорта и перевозок, а также от факторов, влияющих на степень риска.



Новые тарифы начнут действовать 8 марта 2020 года: указание вступает в силу через десять дней после дня официального опубликования.