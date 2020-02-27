На форуме Банки.ру продолжается голосование за победителя в номинации «Человек года — 2019».

Начиная с декабря посетители портала активно предлагали кандидатов, достойных этого почетного звания. В список финалистов вошли 15 участников форума, чьи советы оказались наиболее полезными для пользователей в прошедшем году. Осталось только выбрать победителя!

Принять участие в голосовании могут все зарегистрированные пользователи. Успейте отдать свой голос за одного из кандидатов до 23:59 субботы, 29 февраля.

Финалисты, занявшие первые три места, будут приглашены на церемонию «Банк года», которая состоится 13 марта на площадке Omega Tsvetnoy Rooftop в Москве.



Ранее звания «Человек года» удостаивались пользователи Clevelus (в 2010 году), Ambr (в 2011-м), @mike (в 2012-м), Tiagr (в 2013-м), alan-k (в 2014-м), Desperado17 (в 2015-м), дай (в 2016-м), 5lexxx (в 2017-м), Карасик (в 2018 году).