Пакистан выплатил России долг в размере 93,5 млн долларов по торговым операциям с бывшим СССР. Таким образом, страны полностью урегулировали взаимные финансовые обязательства, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.

«Россия и Пакистан урегулировали взаимные финансовые требования и обязательства по операциям бывшего СССР. Долг Пакистана уже погашен», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в среду пакистанская газета News International со ссылкой на неназванного чиновника сообщила о выплате России долга по обязательствам Пакистана перед СССР. Соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР стороны подписали еще к декабре прошлого года. Задолженность Пакистана на 93,5 млн долларов возникла в рамках экспортно-импортных операций, которые проводил Советский Союз с этой страной.

Как отмечает пакистанское издание, задолженность долгое время являлась главным препятствием для развития двусторонних торговых отношений. Власти страны ожидают, что урегулирование данной проблемы поможет привлечь многомиллиардные российские инвестиции в ее экономику.

В 1980-е годы между странами проводились экспортно-импортные операции по поставкам различной продукции. До последнего момента у стран были неурегулированные обязательства по возврату РФ средств с российских счетов в Национальном банке Пакистана. Эти средства поступили в погашение задолженности Пакистана по ранее предоставленным СССР государственным кредитам, однако Пакистан заблокировал их из-за отсутствия договоренностей об урегулировании встречных претензий, связанных с расчетами в рамках экспортно-импортных операций периода бывшего СССР.

По итогам длительных двусторонних консультаций в ноябре 2015 года министерства финансов сторон договорились урегулировать взаимные претензии. В ноябре прошлого года в Минфин России поступило обращение о готовности пакистанской стороны подписать парафированный в 2015 году проект соглашения и выплатить в пользу РФ 93,5 млн долларов.