Дата проведения Российского инвестиционного форума, который должен был пройти в Сочи 12—14 февраля, пока не обсуждается, как и его отмена, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Пока не обсуждается», — сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас дата проведения РИФ в Сочи или его отмена.

Ранее Голикова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене Российского инвестиционного форума в Сочи. Мишустин предложил перенести сроки проведения мероприятия.