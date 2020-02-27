«Открытие Холдинг» должен банку ВТБ — владельцу почти 10% его акций — 13,1 млрд рублей по дисконтным векселям, пишет РБК , ссылаясь на заявление холдинга о собственном банкротстве от 20 февраля 2020 года. «Открытие Холдинг» отметил тогда, что «к настоящему моменту передал кредиторам практически все свои активы». В тот же день «Траст» подал собственное заявление о банкротстве холдинга. «Мы, как крупнейший кредитор, включились в процесс», — пояснил CEO «Траста» Михаил Хабаров.

Совокупные обязательства холдинга превышают балансовую стоимость активов на 470 млрд рублей, а рыночную — на 519 млрд рублей, следует из заявления о банкротстве. Реальная стоимость активов «Открытие Холдинга» — 64,5 млрд рублей. Последние два года холдинг «занимался реструктуризацией своих обязательств по облигационным займам на общую сумму 249 млрд рублей», говорится в документе. В 2020 году наступят сроки оферты по всем выпускам, и держатели облигаций могут практически единовременно предъявить требования на 232 млрд рублей, отмечается в заявлении.

«Открытие Холдинг» подал в арбитраж заявление о банкротстве Ранее на Федресурсе появилось сообщения о том, что холдинг намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.

Банку ВТБ холдинг задолжал 13 млрд рублей более чем по сотне дисконтных векселей. Крупнейшим кредитором холдинга является банк «Траст»: долг перед банком составляет около 220 млрд рублей по кредитным договорам и более 270 млрд рублей — по облигациям. Холдинг также упоминает в заявлении поручительство за кипрскую Kisentia Investments Ltd. Поручительство сделано по кредитному договору между зарубежной структурой ВТБ VTB Capital и кипрской Wardbase Trading Plc. Wardbase Trading — стопроцентная «дочка» «Открытие Холдинга».

В отчетности Wardbase за 2016 год говорится, что она брала кредиты у VTB и по ним заложены акции банка «Открытие». Совокупный долг компании превышал 900 млн долларов, уточняется в документе: в 2017 году она не смогла погасить 354 млн долларов из этой суммы. Размер поручительства самого «Открытие Холдинга» в связи с этим долгом на конец первого полугодия 2019 года составил 24 млрд рублей.