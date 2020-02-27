Ключевые управляющие сотрудники группы Сбербанка и их родственники держат там депозиты на 14,4 млрд рублей, свидетельствуют данные опубликованной в четверг годовой отчетности группы по МСФО.

«По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав остатков по операциям с прочими связанными сторонами включены депозиты, привлеченные от ключевого управленческого персонала и их близких родственников, в сумме 14,4 млрд рублей (31 декабря 2018 года: 13,6 млрд рублей)», — указано в документе.

Отметим, что рост объема таких депозитов зафиксирован не только за год, как показывает текущая отчетность, но и отдельно за IV квартал 2019-го, причем более заметный. Так, в девятимесячном отчете Сбербанка по МСФО говорилось, что по состоянию на 30 сентября 2019 года объем депозитов, привлеченных от топ-менеджеров и их близких родственников, составлял 12,4 млрд рублей.

«Процентные расходы по депозитам, привлеченным от ключевого управленческого персонала и их близких родственников, составили 0,5 млрд рублей за год, закончившийся 31 декабря 2019 года (за год, закончившийся 31 декабря 2018 года: 0,4 млрд рублей)», — говорится в отчете.



По состоянию на 31 декабря 2019 года отсутствовали кредиты и авансы, выданные ключевому управленческому персоналу и их близким родственникам, указано также в финансовом документе. Согласно материалам Сбербанка, такие кредиты и авансы отсутствовали и на 30 сентября 2019 года, как и на 31 декабря 2018-го.

