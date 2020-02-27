Роскомнадзор предложил российским негосударственным пенсионным фондам подписать меморандум, направленный на пресечение нарушений закона «О персональных данных», сообщила в ходе организованного в регуляторе мероприятия заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева. По ее словам, регулятор вложил в документ положения, касающиеся всех основных направлений по соблюдению закона «О персональных данных».

Начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Юрий Контемиров подчеркнул, что меморандум является первоначальным вариантом, ЦБ ждет предложений от участников.

Одним из аспектов меморандума стало предложение финансовым организациям проводить мероприятия внутреннего контроля и аудита на соблюдение законодательства о персональных данных. Эта работа будет проводиться совместно с Роскомнадзором, подчеркнул Контемиров.

​​ЦБ хочет ужесточить ответственность за утечки персональных данных вплоть до уголовной Человеческий фактор — это отговорки, считают в регуляторе.

Приезжева пояснила, что регулятор ждет ответа от фондов касательно предложенного меморандума до 27 марта. «Есть обращения граждан, люди жалуются на неправомерную обработку персональных данных. Это достаточно социально чувствительная сфера, поэтому мы ее взяли в разработку как приоритетную на данном этапе», — отметила она.

Заместитель руководителя Роскомнадзора уточнила, что 27 марта регулятор рассчитывает получить согласованный, отработанный и итоговый текст меморандума. «Если будут какие-то непримиримые разногласия, наверное, нам потребуется еще одна очная встреча», — заключила Приезжева.