Россияне все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы даже на крупные суммы. С мобильных устройств они переводят в среднем по 3 998 рублей, с компьютеров — по 3 453 рубля. Таковы данные исследования «Яндекс.Денег» по итогам 2019 года.



«Доля оборота переводов со смартфонов выросла за год на 37% — до 41% от всех переводов через «Яндекс.Деньги». Доля самих переводов, которые люди отправляют с телефонов, увеличилась на 42%. Большая часть таких переводов приходится на Android-устройства — 68%, что на 3% больше, чем годом раньше», — отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, пользователи «Яндекс.Денег» отправляют переводы не только в пределах России, но и в другие страны. Так, по объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина. Второе и третье места занимают Белоруссия и Казахстан. За год увеличился объем переводов в Киргизию и Узбекистан, но уменьшился — в Грузию и Таджикистан. В топ-15 стран по этому показателю впервые за несколько лет попали Великобритания и Турция.

«По среднему переводу через «Яндекс.Деньги» среди этого топ-15 лидирует Таиланд — 24 611 рублей. На втором месте оказалась Испания (17 653 рубля), на третьем — Болгария (10 668 рублей). А меньше всего пользователи сервиса переводят в Белоруссию — в среднем по 4 344 рубля», — говорится в релизе.