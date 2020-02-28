Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект о заградительных тарифах — повышенных комиссиях, которые банки вводят для того, чтобы сделать невыгодными для клиентов сомнительные операции, пишет РБК, ссылаясь на источники. Письма направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в ЦБ, Росфинмониторинг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку. В письме к Мишустину банки указывают, что такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже тех, кто не находится под подозрением.

Основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ разрешает банкам приостанавливать или отказываться от проведения сомнительных операций клиентов, а также расторгать договоры обслуживания. Банки применяют и экономические методы — взимают повышенные комиссии по операциям с повышенным уровнем риска. Осенью 2019 года ФАС раскритиковала использование банками таких заградительных тарифов. Депутат Владислав Резник пожаловался в ФАС на слишком высокие комиссии за переводы со счетов юрлиц в пользу физлиц, позднее был подготовлен законопроект о запрете таких тарифов. Документ был внесен в Госдуму в январе, его рассмотрение намечено на апрель. Депутаты настаивают, что размер комиссий нельзя устанавливать в зависимости от суммы или назначения переводов. Также банкам хотят запретить взимать комиссию за закрытие счета по желанию клиента.

Тарифная политика на рынке сбалансированна и не ущемляет интересы добросовестных клиентов, говорится в письме АБР. Участники рынка указывают, что большинство из них не взимают с юрлиц плату за переводы физлицам, если речь идет о зарплате, дивидендах или социальных платежах. По иным переводам в пользу граждан применяется дифференцированная шкала комиссий: повышенные тарифы возникают, если суммы переводов компании не соизмеряются с масштабами ее бизнеса.

Бизнес могут избавить от антиотмывочных тарифов
Бизнес могут избавить от антиотмывочных тарифов

Мера направлена против практики взимания банками заградительных комиссий.

По словам экспертов, формулировки законопроекта очень далеки от реальной банковской практики и депутаты предлагают фактически стереть разницу между стандартными операциями вроде перевода физлицу зарплаты и любыми другими переводами в пользу физлиц, которые могут быть сомнительными. Как поясняют эксперты, формулировка в документе звучит «по аналогичным операциям», соответственно, банк должен будет ввести какие-то комиссии и за переводы зарплаты, которые сейчас не используются.

Источник издания в Росфинмониторинге сообщил, что взгляд ведомства на проблему вряд ли изменится. Законность заградительных тарифов нельзя обосновывать их эффективностью и объемом оспоренных случаев их применения, считают юристы. Так, 115-ФЗ уже дает банкам законные инструменты для предотвращения недобросовестных действий клиентов, а аргументация банков выглядит слабой. По мнению экспертов, если законопроект поддержит ЦБ, у него есть высокие шансы пройти.