Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект о заградительных тарифах — повышенных комиссиях, которые банки вводят для того, чтобы сделать невыгодными для клиентов сомнительные операции, пишет РБК , ссылаясь на источники. Письма направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в ЦБ, Росфинмониторинг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку. В письме к Мишустину банки указывают, что такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже тех, кто не находится под подозрением.

Основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ разрешает банкам приостанавливать или отказываться от проведения сомнительных операций клиентов, а также расторгать договоры обслуживания. Банки применяют и экономические методы — взимают повышенные комиссии по операциям с повышенным уровнем риска. Осенью 2019 года ФАС раскритиковала использование банками таких заградительных тарифов. Депутат Владислав Резник пожаловался в ФАС на слишком высокие комиссии за переводы со счетов юрлиц в пользу физлиц, позднее был подготовлен законопроект о запрете таких тарифов. Документ был внесен в Госдуму в январе, его рассмотрение намечено на апрель. Депутаты настаивают, что размер комиссий нельзя устанавливать в зависимости от суммы или назначения переводов. Также банкам хотят запретить взимать комиссию за закрытие счета по желанию клиента.

Тарифная политика на рынке сбалансированна и не ущемляет интересы добросовестных клиентов, говорится в письме АБР. Участники рынка указывают, что большинство из них не взимают с юрлиц плату за переводы физлицам, если речь идет о зарплате, дивидендах или социальных платежах. По иным переводам в пользу граждан применяется дифференцированная шкала комиссий: повышенные тарифы возникают, если суммы переводов компании не соизмеряются с масштабами ее бизнеса.

Бизнес могут избавить от антиотмывочных тарифов Мера направлена против практики взимания банками заградительных комиссий.

По словам экспертов, формулировки законопроекта очень далеки от реальной банковской практики и депутаты предлагают фактически стереть разницу между стандартными операциями вроде перевода физлицу зарплаты и любыми другими переводами в пользу физлиц, которые могут быть сомнительными. Как поясняют эксперты, формулировка в документе звучит «по аналогичным операциям», соответственно, банк должен будет ввести какие-то комиссии и за переводы зарплаты, которые сейчас не используются.

Источник издания в Росфинмониторинге сообщил, что взгляд ведомства на проблему вряд ли изменится. Законность заградительных тарифов нельзя обосновывать их эффективностью и объемом оспоренных случаев их применения, считают юристы. Так, 115-ФЗ уже дает банкам законные инструменты для предотвращения недобросовестных действий клиентов, а аргументация банков выглядит слабой. По мнению экспертов, если законопроект поддержит ЦБ, у него есть высокие шансы пройти.