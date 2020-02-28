Стоимость депозитарных расписок TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 10,91% до 21,02 доллара за бумагу.

Ранее Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова. Слушания проходят в Лондоне в феврале — апреле 2020 года.

Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. При этом бизнесмен уверен, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки, отметили в компании.

TCS Group Holding PLC основана предпринимателем Олегом Тиньковым, в состав группы входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал», сеть центров разработки «Тинькофф Центр разработки» и автономная некоммерческая организация «Тинькофф Образование».