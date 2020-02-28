В Госдуме поддержали запрет для президента России хранить деньги и ценности в зарубежных банках. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента с уточнением, что соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию РФ поддержал на заседании комитет по государственному строительству и законодательству.

«Президенту Российской Федерации запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», — гласит законодательное предложение.

В поправках также уточняется, что главой государства сможет стать гражданин РФ, «не имеющий имущества, зарегистрированного на территории иностранного государства». Аналогичные требования распространяются на супругов и несовершеннолетних детей как президента, так и кандидатов на эту должность.

Кроме того, аналогичный запрет поправками предлагается прописать в Конституции РФ для губернаторов и руководителей федеральных государственных органов. Также запрет предложено распространить на их супругов и несовершеннолетних детей.

Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь счета и активы за рубежом Об этом президент заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Ранее ГД приняла в первом чтении поправку в Конституцию, в соответствии с которой главы субъектов РФ и руководители федеральных министерств и ведомств не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах.

Поправки были подготовлены председателем комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и членом Совета Федерации Андреем Клишасом.



Также профильный комитет рекомендовал поддержать во втором чтении поправку, в соответствии с которой предлагается внести в Конституцию РФ положение о возможности размещения органов госвласти в других городах помимо столицы. Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей РФ является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.