Райффайзенбанк предлагает новый продукт «Кэшбэк Карта». За совершение покупок по дебетовой карте в любых категориях начисляется кешбэк в размере 1,5% (кроме определенных операций ). Ограничения по сумме вознаграждения отсутствуют.

Обслуживание карты бесплатное в течение всего срока ее действия.

Плата за снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров не взимается. За снятие наличных в кассе комиссия составит 0,7%, минимум 300 рублей, в устройствах сторонних банков — 1%, минимум 100 рублей.

СМС-информирование стоит 60 рублей начиная со второго месяца. Срок действия карты — четыре года.



«Плюсами карты являются наличие кешбэка, отсутствие ограничений по сумме возврата, а также бесплатное обслуживание на весь срок действия карты», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.