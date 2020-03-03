Банк ВТБ скорректировал условия по потребительским кредитам.

Так, оформить кредит наличными или рефинансирование работники по найму (в том числе клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит по данным ВТБ (ПАО) или БКИ) смогут на следующих условиях: для суммы от 100 тыс. до 999 999 рублей ставка варьируется от 7,5% (ранее от 9,9%) годовых для зарплатных клиентов, от 8,9% для прочих (ранее от 11,2% для прочих) до 13,2% годовых; для суммы от 1 млн до 5 млн рублей ставка составит от 7,5% до 10,2% (ранее от 9,9%) для зарплатных заемщиков (от 7,9% для прочих). Ставки действуют при условии оформления личного страхования, в случае отказа надбавка составит 4—5 п. п. Срок финансирования — от шести месяцев до семи лет для зарплатных клиентов (для прочих до пяти лет). Обеспечение не требуется.

Для неработающих пенсионеров программа доступна от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (для военных пенсионеров до 800 тыс. рублей). Ставка варьируется в диапазоне от 8,9% до 13,2% (ранее от 11,2%) годовых при наличии страхования, от 12,9% до 18,2% (ранее от 14,2%) при отсутствии финансовой защиты.

«Праздники закончились, а снижение ставок продолжается, банк снизил минимальные ставки на 2 процентных пункта, доведя показатели до минимальных рыночных значений», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.