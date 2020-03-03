В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» Дмитрия Демидова, входившего в организованную группу экс-главы Минфина Подмосковья Алексея Кузнецова. Об этом накануне сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Обвинительное заключение утверждено заместителем генпрокурора по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

«Как полагает следствие, с февраля по июль 2007 года Демидов, занимая указанную должность, в составе организованной группы, созданной бывшим министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым, похитил свыше 1 млрд рублей. Эти денежные средства правительства Московской области предназначались для строительства жилья в Подмосковье», — поясняется в сообщении Генпрокуратуры.

В ходе расследования Демидов признал вину.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.



Как сообщалось, Алексея Кузнецова Басманный суд Москвы в середине декабря 2019 года приговорил к 14 годам колонии общего режима, признав его виновным по делу о хищении более чем 14 млрд рублей.