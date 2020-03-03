Агентство по страхованию вкладов проводит отбор юридических лиц (инвесторов) для поиска активов бывших контролирующих лиц ряда ликвидируемых финансовых организаций и обращения взыскания на эти активы. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте АСВ.

Потенциальные инвесторы должны быть зарегистрированы на территории РФ. Как следует из сообщения, требования к ним включают, в частности, положения, касающиеся деловой репутации и связей с рухнувшим банком:

• отсутствие фактов привлечения руководителя и главного бухгалтера инвестора к административной или уголовной ответственности за совершение умышленных правонарушений и преступлений в области предпринимательской и иной экономической деятельности;

• отсутствие аффилированности инвестора, его руководителя, участников (акционеров) и бенефициарных владельцев с ликвидируемой финансовой организацией, ее работниками и бывшими контролирующими лицами;

• отсутствие негативной информации о деловой репутации и профессиональной компетентности инвестора, его руководителя, участников (акционеров) и бенефициарных владельцев;

• отсутствие судебных споров между потенциальным инвестором и АСВ или любой ликвидируемой финансовой организацией, в отношении которой агентство осуществляет полномочия конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Схема работы предполагает, что вознаграждение инвестору выплачивается исключительно за счет денежных средств, поступивших в конкурсную массу в результате его действий по взысканию активов бывших контролирующих лиц банка или понуждению их к добровольной передаче активов в конкурсную массу ликвидируемой финансовой организации, в том числе в результате заключения и исполнения ими мирового соглашения. Размер вознаграждения будет определяться с прошедшим отбор инвестором, предложение которого будет определено как наилучшее, на этапе согласования проекта договора.



На данный момент АСВ рассчитывает найти за счет такой схемы активы бывших собственников и топ-менеджеров более чем 40 банков, их список вместе с другой необходимой информацией для инвесторов приводится в материалах агентства . Среди включенных в него банков и скандально известных банкиров, чьи активы разыскивает АСВ, значатся, например, Славянский Банк, Донбанк и их фактический собственник Матвей Урин; Банк ВЕФК — Урал и, в числе прочих, Александр Гительсон; банк «Огни Москвы» и, в частности, Мария Росляк; Анталбанк вместе с еще рядом банков из его неформальной группы и связанные с ними Магомед Мухиев и Михаил Янчук.

В дополнительном релизе на эту тему АСВ уточняет, что в перечень включены финансовые организации, по которым завершена судебная работа в рамках привлечения бывших контролирующих лиц к гражданско-правовой ответственности и вступили в законную силу судебные акты. По мере получения агентством новых судебных актов на сайте будут размещаться дополнительные перечни.

Общая сумма требований к бывшим контролирующим лицам ликвидируемых финансовых организаций, в отношении которых предполагается привлекать инвесторов, в настоящее время составляет 95,5 млрд рублей.

