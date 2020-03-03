Королевский монетный двор Великобритании выпустил в продажу семикилограммовую золотую монету в преддверии выхода нового фильма про Джеймса Бонда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

На монете стоимостью 7 тыс. фунтов стерлингов (9 тыс. долларов) изображен автомобиль агента Aston Martin DB5 с номерным знаком BMT 216A и его пистолет. Денежный знак диаметром 185 мм является «самой крупной монетой за более чем тысячелетнюю историю британского монетного двора», указывает телеканал.

«Когда у меня появилась возможность сделать монету про Бонда, я приняла этот вызов. Это невероятная честь для меня, и я считаю, что это мой самый успешный проект», — заявила дизайнер Лаура Клэнси.

Поклонники приключений Бонда также смогут приобрести более «бюджетную» двухкилограммовую золотую монету стоимостью 2 тыс. фунтов (2,6 тыс. долларов).

Фильм «Не время умирать» (No Time to Die), который выйдет на экраны в Великобритании 2 апреля, будет последним фильмом бондианы для 52-летнего актера Дэниела Крейга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте британской секретной разведывательной службы MI6. Кто станет следующим Бондом, до сих пор не известно. В России премьера 25-й по счету ленты про спецагента запланирована на 10 апреля.



Первый фильм о приключениях агента 007 под названием «Доктор Ноу» (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году.