Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по отдельным ипотечным программам на 0,3 процентного пункта. Обновленные ставки по-прежнему зависят от размера первоначального взноса клиента и составляют:



8,9—9,15% годовых по программам «Новостройка» и «Квартира»;

8,9% годовых по продукту «Апартаменты».

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости квартиры и 20% — от стоимости апартаментов. Сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей в зависимости от программы, а срок может составлять от года до 25 лет.

При отказе заемщика от комплексного ипотечного страхования итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт. Аналогичная надбавка будет действовать при отказе клиента от аккредитивной формы расчетов/ расчетов через эскроу (в зависимости от программы). По большинству из представленных программ заемщик может оформить кредит без подтверждения дохода, однако для этого придется внести 30-процентный первоначальный взнос.

«Также банк запустил весеннюю акцию по ипотеке, в рамках которой кредиты на покупку первичной недвижимости предоставляются по ставке 7,77—8,2% годовых в зависимости от срока кредитования. Оформить кредит на покупку вторичного жилья возможно под 7,99—8,6% годовых. Такие кредиты предоставляются на срок до 30 лет суммой до 30 млн рублей, при этом минимальная ставка действует при кредитовании на срок до пяти лет.

Рефинансировать действующий сторонний ипотечный заем в рамках данного предложения возможно по ставке 7,77% годовых, но максимальная сумма кредита при этом будет ограничена 10 млн рублей, а срок — пятью годами. Потенциальным заемщикам следует иметь в виду, что по этому предложению при отказе от страхования/аккредитивной формы расчетов будет применяться стандартная ставка. Акция действует до 31 мая», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.