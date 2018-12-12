Квартира
Банк «Санкт-Петербург», ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1 п. п. к ставке при отказе от комплексного ипотечного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х; созаемщиками могут выступать иностранные граждане, являющиеся близкими родственниками заемщика
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
- счет эскроу
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность использования средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- небольшой первоначальный взнос;
- допускается привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- допускается кредитование без подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика