Банк России увеличил свою оценку «дыры» в капитале Чувашкредитпромбанка на дату принятия судом решения о банкротстве (20 февраля 2020 года) до 412 млн рублей с прежней оценки в 156 млн на дату отзыва лицензии (7 ноября 2019 года). Об этом говорится в опубликованных в среду, 4 марта, материалах регулятора.

Согласно опубликованному регулятором отчету о финансовом состоянии кредитной организации, ее активы на дату принятия судом решения о банкротстве с учетом данных обследования, проведенного временной администрацией, составляют 3,56 млрд рублей (на дату отзыва лицензии — 3,62 млрд), а обязательства достигают 3,972 млрд (на дату отзыва лицензии — 3,976 млрд).



Отзывая у финучреждения лицензию, ЦБ, в частности, сообщал, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, и допускал нарушения в порядке расчета капитала, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. На балансе Чувашкредитпромбанка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества. «По оценке Банка России, отражение в финансовой отчетности достоверной величины капитала и реальных кредитных рисков, принимаемых кредитной организацией, приводит к значительному (более 35%) снижению размера собственных средств банка», — указывал регулятор.



Общая сумма страховых выплат вкладчикам Чувашкредитпромбанка оценивалась в 2,73 млрд рублей.