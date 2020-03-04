Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,24% и составил 2 828,01 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,72% — до отметки 1 348,193.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,72%, «Газпрома» — на 0,74%, Мосбиржи — на 1,59%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,15%, «АЛРОСы» — на 1,1%.

Отечественный рынок ценных бумаг в среду снова в неоднозначном настроении, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. К вечеру торгового дня основные индексы демонстрируют смешанную динамику: индекс Мосбиржи слегка прибавляет а индекс РТС незначительно отступает, констатирует она.

«Новости от Федрезерва инвесторы уже учли в котировках, фокус внимания плавно смещается к заседанию ОПЕК. Картель начинает встречу уже сегодня в Вене, но вряд ли сколько-нибудь значимые комментарии поступят раньше четверга. Думается, что сырьевые котировки будут отыгрывать новости и комментарии любого характера, но морально рынок явно готов к тому, что ОПЕК ни до чего не договорится и останется в стороне от важных решений», — комментирует эксперт.