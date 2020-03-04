Банк «Зенит» завершит присоединение Спиритбанка и банка «Зенит Сочи» к маю 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Внеочередным общим собранием акционеров ПАО банк «Зенит» принято решение о присоединении ПАО «Спиритбанк» и банка «Зенит Сочи». В настоящее время проходят технологическая и продуктовая миграции. Планируется, что под одной лицензией кредитные организации начнут работать в мае 2020 года», — говорится в сообщении.

Процесс объединения дочерних банков был запущен в сентябре 2018 года. В ноябре 2019-го банк «Девон-Кредит» и Липецккомбанк начали работать под брендом банка «Зенит». После интеграции банка «Зенит» со Спиритбанком и банком «Зенит Сочи» объединенная база клиентов составит более 450 тыс. физических лиц и 19 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

По мнению главного управляющего директора банка «Зенит» Александра Тищенко, присоединение откроет клиентам доступ к выгодным банковским продуктам и услугам и улучшит позиции банка в регионе. «Первый этап интеграции оказал положительное влияние на финансовые результаты банка: капитал вырос до 37,5 миллиарда рублей, размер активов — до 251 миллиарда рублей. Объединив все банки группы, мы повысим конкурентоспособность, улучшим качество клиентского сервиса и предоставим клиентам все преимущества от сотрудничества с универсальным банком», — отметил Тищенко.



После завершения интеграции условия кредитных договоров, вкладов и банковских карт не изменятся и будут действовать до окончания их срока. Жителям регионов станет доступна широкая продуктовая линейка и мобильное приложение «Зенит Онлайн». Клиенты продолжат обслуживаться в привычных офисах, реорганизованных в структурные подразделения банка «Зенит». Объединенная структура банка будет насчитывать 139 точек обслуживания клиентов в 55 городах России.