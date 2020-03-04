Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций РФ на 1 января 2020 года составили 400 млрд 953,81 млн рублей, увеличившись за год на 9 млрд 231,5 млн, или 2,4%. Такие данные приводятся в отчете ЦБ «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2020 года» .

По состоянию на 1 января 2020 года в России были зарегистрированы и имели лицензию на осуществление банковских операций 133 кредитные организации с участием нерезидентов. За 2019 год количество таких кредитных организаций уменьшилось на восемь.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за 2019 год увеличился на 186,904 млрд рублей, или 7%, до 2 трлн 884,632 млрд. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций снизился на 0,62 процентного пункта — до 13,9% на 1 января 2020-го.

Без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов России, инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций увеличились за год на 4 млрд 472,3 млн, до 369 млрд 913,5 млн рублей, но их доля уменьшилась — на 0,73 п. п., до 12,82%.



В 59 кредитных организациях (54 банках и пяти небанковских кредитных организациях, их список приводится в обзоре) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2019 год уменьшилось на две. В трех банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов РФ.



В ЦБ также напоминают, что рассчитываемая в рамках квоты иностранная доля в российском банковском секторе по итогам 2019 года составила 11,79%.