Рассчитываемые в рамках квот иностранные доли в российском банковском и страховом секторах снизились по итогам 2019 года, свидетельствуют данные Центробанка.

Как сообщает пресс-служба регулятора, размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, на 1 января 2020 года составил 11,79%, в совокупном уставном капитале страховых организаций — 10,83%.

Банк России ежегодно рассчитывает по определенным правилам и публикует данные показатели. Предельный размер участия иностранного капитала как для банковского , так и для страхового сектора составляет 50%, свидетельствуют соответствующие положения отраслевого законодательства.

По данным ЦБ, иностранные инвестиции, рассчитанные для цели определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 340 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 2,885 трлн рублей.

Иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале страховых организаций, составили 23,7 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 218,9 млрд рублей.

В сообщении регулятора уточняется, что впервые в соответствии с законодательством при определении размера участия иностранного капитала на 1 января 2020 года в расчет не включались осуществленные после 1 января 2007 года иностранные инвестиции, составляющие 51% акций (долей) уставного капитала и более, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение как минимум 12 лет.

Без учета указанного изъятия размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций составил бы 11,94%, в совокупном уставном капитале страховых организаций — 10,86%.



Напомним, по итогам 2018 года (на 1 января 2019-го) рассчитываемая в рамках квоты иностранная доля в банках РФ составляла 12,41%, иностранная доля в страховом секторе — 11,99%.

