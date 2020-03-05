В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, пишут «Известия» . С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС). Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ об обязательном социальном страховании» в инициативном порядке разрабатывается Минтрудом России. Речь идет о том, чтобы все компенсации, которые положены россиянам (больничные листы, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения), выплачивались непосредственно ФСС, а не работодателями.

Эксперимент под названием «Прямые выплаты» был запущен ФСС еще в 2012 году. Тогда он затронул всего несколько регионов: Астраханскую, Курганскую, Новосибирскую, Новгородскую, Тамбовскую области и Хабаровский край. Согласно условиям проекта, ФСС возмещает работнику деньги в течение 10 дней с момента обращения. В 2020 году эксперимент распространится уже на 59 субъектов России. Принципиально в него не включены восемь самых крупных территорий: Санкт-Петербург, Москва, Московская, Челябинская и Свердловская области, ХМАО, а также Краснодарский и Пермский края. Это связано с тем, чтобы у ФСС не возникло проблем с большим кассовым разрывом.

​В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск Он положен людям, у которых ненормированный рабочий день.

В «Единой России» готовы поддержать эту инициативу, но с условием, что перечисление денег гражданам будет своевременным, заявил первый зампред фракции партии в Думе Андрей Исаев. По его словам, также граждане зачастую боятся оформлять листы временной нетрудоспособности или уходить в декретные отпуска, чтобы не конфликтовать с работодателем, поэтому разрабатываемый механизм выплат является лучшим. Позитивно отнеслись к законопроекту и в большинстве оппозиционных фракций Госдумы.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подчеркнул: прежде чем принимать законопроект, нужно подвести итоги эксперимента, начатого ФСС в регионах, а после этого необходимо обязательно вынести на обсуждение Трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. По его словам, законопроект нужно внимательно изучить, потому что пока его содержание профсоюзам неизвестно.