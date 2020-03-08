Онлайн-банк для бизнеса ДелоБанк предлагает своим клиентам «Куайринг» — сервис оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей (СБП). Куайринг приходит на смену сервису оплаты покупок через терминал и будет дешевле классического эквайринга в пять раз, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сегодня предприниматели при подключении к эквайрингу должны оплачивать терминал, программное обеспечение и сертификацию. В среднем по рынку комиссия за торговый эквайринг составляет 2,3%. Благодаря «Куайрингу» небольшие торговые точки, не имеющие терминалов, смогут облегчить свою работу: сгенерировать QR-код и разместить его в своем магазине», — говорится в релизе.

Клиенты смогут сканировать код через приложение любого банка, подключенного к СБП, и оплачивать покупки безналично. При этом платежи по QR-коду через СБП будут обходиться бизнесу дешевле: в среднем комиссия за трансакцию по СБП будет составлять всего 0,4—0,7% от суммы платежа.



Уже сейчас клиенты могут оплачивать по QR-кодам множество услуг: квитанции ЖКХ, бензин на АЗС и др.