Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,4% и составил 2 816,7 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,81% — до отметки 1 323,82.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,39%, «Газпрома» — на 0,8%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,16%, Мосбиржи — 1,67%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 0,13%.

В четверг российский фондовый рынок возобновил снижение на негативном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Продажам в российских акциях способствовала динамика западных площадок, уточняет он.

«Также «медведей» поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не смог удержать позиции выше 52 долларов и к вечеру отступил в район 50,8 доллара за баррель», — добавляет эксперт.

Индекс Мосбиржи продолжает двигаться в коридоре 2 780—2 840, в который вошел 28 февраля, констатирует аналитик.

«Пока попытки выйти за его пределы оказывались неудачными. При этом в последние сессии несколько снизилась волатильность. Возможно, пробой одной из границ данного диапазона укажет направление дальнейшего среднесрочного движения рынка», — заключает Зварич.