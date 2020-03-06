Минфин подготовил проект таких поправок в Уголовный кодекс, которыми предлагается разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, пишут «Ведомости» .

Еще в прошлом году Минфин, напротив, выступал за отмену этих валютных статей и подготовил законопроект; нарушения, предусмотренные этими статьями, лишь способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов, поясняло тогда министерство, против выступали некоторые ведомства и ЦБ; споры разрешил президент Владимир Путин, который в конце 2019 года внес в Госдуму поправки по валютному контролю.

По мнению экспертов, ужесточение ответственности, которое предлагает Минфин, должно быть обоснованным – например, неэффективностью текущих мер, но обвинительные приговоры по этим статьям единичны и объективных причин для изменений нет, к тому же с конфискацией невозвращенной или выведенной валюты могут быть сложности; единственный способ вернуть и конфисковать деньги – международное сотрудничество, решения только российского суда недостаточно, чтобы вернуть деньги, – нужно, чтобы иностранное государство конфискацию согласовало.

Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок Законопроект создает условия для уклонения от наказания за недоимки.

Большинство стран не признают перечисление денег за пределы России преступлением, если речь не о деньгах, полученных преступным путем, в этих двух статьях речь идет об абсолютно легальных валютных операциях; есть вероятность, что будут конфисковывать имущество в России на ту сумму, которая была перемещена за рубеж, считают эксперты, хотя в законопроекте речь именно о деньгах, которые вывели из России или не вернули.

Как будет работать механизм конфискации, представитель Минфина не уточнил, переадресовав вопрос правоохранительным органам и Генпрокуратуре; поправки внесены по поручению Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, сказал он.