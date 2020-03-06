Чистая прибыль Московской биржи по итогам 2019 года выросла на 2,4% до 20,2 млрд рублей. Такие данные в соответствии с МСФО приводятся в релизе площадки.

Комиссионные доходы увеличились в прошлом году на 10,7% — до рекордного уровня 26,2 млрд рублей. Это произошло благодаря росту объема комиссий на срочном рынке, рынке облигаций и рынке акций, указывает Мосбиржа.

Чистые процентные доходы повысились на 4,1%, до 16,7 млрд рублей, за счет реализованного дохода от переоценки инвестиционного портфеля.

При этом отмечается, что «благодаря политике контроля над расходами операционные расходы увеличились всего на 6,8%».

Капитализация рынка акций на 31 декабря 2019 года составила 49,02 трлн рублей (791,52 млрд долларов). Объем биржевых торгов вырос на 14,9% по сравнению с 2018 годом.

«Биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями, объем размещения облигаций которых составил в 2019 году 3,17 трлн рублей. 299 компаний разместили 634 выпуска облигаций, в том числе 83 эмитента вышли на рынок впервые», — говорится в релизе.

Около 2 млн новых частных инвесторов открыли брокерские счета в 2019 году, в результате общее количество российских граждан, имеющих доступ на биржу, на конец года достигло 3,9 млн. По итогам февраля их число превысило 4,3 млн человек.



Эксперт: число граждан на фондовом рынке в 2020 году не превысит 6 млн Снижение банковских ставок может приостановиться вблизи 5% годовых, что затормозит переток вкладчиков на фондовый рынок.

«В 2019 году в рамках реализации новой стратегии мы активно внедряли новые продукты и услуги, что помогло бирже расширить клиентскую базу, в том числе за счет новых категорий инвесторов, а также упрочить отношения с существующими клиентами. На российском рынке формируется новый класс массового инвестора: за год на биржевой рынок пришло рекордное количество физических лиц. Мы укрепили свои позиции в качестве основной площадки по привлечению капитала российскими компаниями. Рынок производных инструментов, рынки акций и облигаций стали ключевыми драйверами двузначного роста комиссионного дохода, который в настоящее время составляет почти две трети от операционного дохода компании. Хорошие финансовые результаты года позволили набсовету рекомендовать к выплате акционерам дивиденды, превышающие прошлогодний уровень», — комментирует председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.