Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в ответ на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

«Они не поддерживают. Отклонили любые предложения о дополнительном сокращении добычи», — сказал он. Собеседник агентства добавил, что Россия готова просто продлить текущие договоренности на II квартал. Министр энергетики Александр Новак в данный момент ведет неформальные переговоры с коллегами по альянсу до начала официальной встречи.



При этом другой источник сообщил ТАСС, что для российской делегации основной сценарий — это все же выйти на договоренности по итогам встречи.

Ранее агентство со ссылкой на свои источники сообщило, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, 4 марта, закончилось без консенсуса, так как Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн баррелей в сутки на II квартал из-за влияния коронавируса.

