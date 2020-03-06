Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель впервые с июля 2017 года.

По данным на 17:54 мск, на Лондонской бирже цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 6,14%, до 46,88 доллара за баррель.



Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 6,34%, до 42,95 доллара за баррель.

Ранее в пятницу биржевой курс евро в ходе торгов превысил 77 рублей, доллара — 68 рублей, согласно данным Мосбиржи. Ранее евро торговался на таком уровне 14 января 2019 года, а доллар — 4 января 2019-го.