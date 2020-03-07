Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до 2,7 трлн долларов, что равнозначно ВВП Великобритании, предупредили эксперты агентства Bloomberg. В своем исследовании они описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием.

Согласно базовому, самому позитивному сценарию, при котором Китай оперативно возьмет под контроль вспышку заболевания и оправится от его последствий во II квартале, влияние на мировую экономику может оказаться сдержанным, прогнозируют эксперты.

При втором варианте развития событий Китай не сможет быстро справиться с коронавирусом. Помимо этого, вспышки, которые произошли вне КНР (в Южной Корее, Италии), а также распространение заболевания в Японии, Франции и Германии, скорее всего, нанесут ущерб экономикам этих стран, отмечают эксперты. По их подсчетам, при этом сценарии рост экономики замедлится до 2,3% в 2020 году по сравнению с прогнозируемыми еще до появления коронавируса 3,1%.

Если же масштабные вспышки заболевания произойдут во всех странах, в которых сообщали о случаях заражения, в том числе в США, Индии, Великобритании, Канаде и Бразилии, это будет означать, что рост всех десяти крупнейших мировых экономик замедлится, так как они бросят силы на борьбу с распространением вируса. При этом сценарии рост глобальной экономики в 2020 году упадет до 1,2%, еврозона и Япония впадут в рецессию, а рост американской экономики снизится до 0,5%.

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В четвертом сценарии эксперты рассматривают самый негативный вариант развития событий. При глобальной пандемии, то есть когда вирус поразит все страны, мировая экономика, по их прогнозу, может потерять до 2,7 трлн долларов, а ее рост за год сведется к нулю.

Другие эксперты также предупреждают о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику. Так, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, при сценарии более обширного распространения коронавируса рост глобальной экономики в 2020 году может замедлиться в два раза, упав на 1,5 процентного пункта, до 1,4—1,5%. Если же вспышка будет локализованной, рост мировой экономики затормозится до 2,4%, прогнозируют эксперты.

Аналитики Bank of America, в свою очередь, предупредили, что 2020 год станет для мировой экономики худшим со времени окончания глобального экономического кризиса в 2009 году. По их прогнозу, в том числе из-за замедления экономики Китая, темпы мирового экономического роста по итогам года упадут до 2,8%.