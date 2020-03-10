Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз спроса на нефть в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки на фоне распространения коронавируса по всему миру. Об этом говорится в отчете агентства.

По данным МЭА, спрос на нефть в этом году впервые с 2009-го упадет на 90 тыс. баррелей в сутки в сравнении с данными по спросу годом ранее.

«В I квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн баррелей в сутки в годовом выражении, в мире этот показатель снизился на 2,5 млн баррелей в сутки. Мы допускаем, что спрос на нефть восстановится до близкого к нормальным значениям во втором полугодии 2020 года», — говорится в отчете.

МЭА отмечает, что в этом году впервые за последнее десятилетие возможно снижение мирового спроса на нефть из-за сокращения потребления в Китае, на долю которого приходилось более 80% роста мирового спроса на нефть в 2019 году, а также на фоне уменьшения объемов торговли и спада спроса на путешествия.

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса и какие меры будут приняты властями для сдерживания его распространения, МЭА представило три сценария мирового спроса на нефть в этом году — базовый, пессимистичный и оптимистичный.



Пессимистичный сценарий развития ситуации предполагает, что страны, где зафиксировано распространение коронавируса, не могут быстро его купировать, и вместе с этим появляются новые очаги распространения коронавируса в Европе, Азии и за пределами этих регионов. В результате такого развития событий в Китае и в марте продолжится снижение спроса на нефть, в Европе прогнозируется слабый спрос на нефть в III квартале, а в Соединенных Штатах Америки в этом году спрос на нефть будет расти более медленными темпами. В результате мировой спрос на нефть в 2020 году может упасть на 730 тыс. баррелей в сутки.

В оптимистичном случае, когда Китаю быстро удастся взять под контроль распространение коронавируса, а в других регионах мира оно будет локализовано, не оказав серьезного влияния на экономику большинства стран Европы и Северной Америки, мировой спрос на нефть может вырасти на 480 тыс. баррелей в сутки в 2020 году.

В базовом сценарии вспышка заболевания в Китае будет взята под контроль к концу I квартала, но распространится во многих других странах, помимо Ирана, Кореи, Японии, Сингапура, США и стран Европы. Согласно этому сценарию, наибольшее снижение спроса на нефть в Китае — на 1,8 млн баррелей в сутки — придется на I квартал. Во II квартале по мере улучшения ситуации в Китае спрос на нефть ухудшится в других странах, например, в странах Европы и в Японии. При этом МЭА рассчитывает на рост спроса на нефть во втором полугодии на 1,1 млн баррелей в сутки в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, что в результате в целом в 2020-м приведет к снижению мирового спроса на нефть в объеме около 90 тыс. баррелей в сутки.

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Мировой спрос на нефть в период до 2025 года вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки, при этом темп роста снизится с 1,5 млн до 950 тыс. баррелей в сутки, сообщает МЭА. Отмечается, что это связано со стагнацией спроса на дизельное топливо и бензин в связи с появлением новых стандартов работы и электрических автомобилей.

Согласно базовому сценарию, спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки в 2020 году из-за влияния коронавируса. После сложного 2020 года МЭА ожидает восстановления спроса до максимального за последние семь лет значения — 2,1 млн баррелей в сутки в 2021 году. Это связано с предположением, что мировые транспортные и производственные системы останутся нетронутыми, а потребители вновь станут вести себя естественным образом, что приведет к восстановлению прежних объемов спроса на нефть.

Однако уже в 2022 году спрос на нефть снизится до 1,1 млн баррелей в сутки, а затем упадет ниже порогового значения в 1 млн баррелей в сутки в 2023-м и в последующие годы, прогнозирует МЭА. Это связано с вероятной стагнацией спроса на топливо в транспортном секторе. В итоге к 2025 году рост спроса на нефть может и вовсе замедлиться до 800 тыс. баррелей в сутки, говорится в отчете.

Рост переизбытка нефти на рынке повышает роль сотрудничества альянса ОПЕК+ в ближайшие годы, которое, вероятно, будет продолжено, говорится в среднесрочном прогнозе МЭА. Объем производственных мощностей на рынке нефти в перспективе до 2025 года увеличится на 5,9 млн баррелей в сутки, ожидают в МЭА. Это, по мнению экспертов агентства, существенно ограничит темпы роста спроса на нефть.

«Значительный рост добычи странами «не ОПЕК» в ближайшие годы означает, что политика по регулированию рынка со стороны ОПЕК+, вероятно, продолжится», — отмечается в отчете.