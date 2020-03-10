В работе мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» наблюдаются проблемы. На сбои в работе сервиса пожаловались пользователи «Народного рейтинга» на сайте Банки.ру и на странице «Тинькофф» в соцсети Twitter .

Согласно порталу downdetector.ru , 80% жалоб связаны с проблемами при входе в систему.

«Невозможно просмотреть баланс, приложение пишет, что счет не открыт, неизвестно, теряю я или нет с открытием биржи, поддержка молчит, а на рынке может быть что угодно», — отмечает пользователь под ником z*******@gmail.com.

Банки.ру отправил запрос в пресс-службу банка.

Тинькофф Банк сломался, пишет пользователь «Народного рейтинга» под ником garmash-87.



«Все проблемы у Тинькофф собрались в кучу! Пользуюсь этим банком уже года 2, были небольшие проблемы и раньше, но они оперативно решались и были некритичными! Но сразу после начала проблем с законом у главы ТКС Олега Юрьевича Тинькова начались проблемы и у банка», — жалуется garmash-87.

В Тинькофф Банке проблемы в работе сервиса связали с беспрецедентной нагрузкой в первый час торгов.

«Беспрецедентная нагрузка в первый час торгов, в пять раз выше всех предыдущих пиков, поэтому у некоторой части клиентов наблюдались трудности с отображением информации в приложении. Сделки клиентов шли в штатном рабочем режиме с самой первой минуты открытия торгов», — сообщили Банки.ру в «Тинькофф».