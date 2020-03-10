Минэнерго РФ ожидает, что цены на нефть после обвала могут восстановиться через несколько месяцев. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев», — сказал Новак. Он добавил, что падение цен на нефть не повлияет на цену бензина в России за счет принятых ранее регуляторных мер правительства.

Экономический эффект от сделки ОПЕК+ для России составил около 10 трлн рублей за три года действия соглашения, отметил Новак. «Я хотел бы отметить, что сама сделка ОПЕК+, которая уже три года реализуется, показала свою эффективность. Это были правильные решения, поскольку Россия получила за этот период порядка 10 триллионов рублей дополнительно», — сказал он.

Россия в краткосрочном периоде может нарастить добычу нефти на 250—300 тыс. баррелей в сутки, в перспективе до 500 тыс. баррелей в сутки. «У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарастить до 200—300 тысяч баррелей [в сутки], в перспективе потенциал — 500 тысяч баррелей [в сутки], это в ближайшее время», — сказал он.

Бей до дна. Чего ждать от войны ОПЕК и России на нефтяном рынке Коронавирусу не суждено в одиночку подорвать российскую экономику. Еще одна угроза — нефть. Участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи.

Страны ОПЕК не рассматривали других вариантов, кроме как дополнительное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Россия не исключает новых совместных с ОПЕК мер по стабилизации рынка.

Россия и страны ОПЕК планируют встретиться в мае-июне для обсуждения ситуации на рынке. «Очередные встречи мы запланировали в мае-июне — для того, чтобы оценить ситуацию на рынке. Поэтому сейчас наша задача — оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг», — сказал Новак.