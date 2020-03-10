Акционерное соглашение в рамках сделки по продаже акций Сбербанка правительству РФ будет действовать три года, следует из проекта закона, подготовленного в Госдуме ко второму чтению.

«Акционерное соглашение действует с момента его заключения и до истечения трех лет с момента отчуждения Банком России всех обыкновенных акций ПАО «Сбербанк», принадлежащих ему на день вступления в силу настоящего федерального закона», — приводит текст документа ТАСС.



Дума: оферту при продаже Сбербанка заменят акционерным соглашением Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что, поскольку при передаче акций Сбербанка собственником остается государство, права на выкуп акций не возникает.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам во вторник рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России», внесенный правительством РФ в связи с планируемым приобретением в госказну доли участия Банка России в капитале Сбербанка. Законопроект разработан в увязке с другим законопроектом — о приобретении Российской Федерацией у ЦБ акций Сбербанка. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 11 марта.