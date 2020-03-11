Технологии «умного города» помогут регионам сэкономить до 15% бюджетных средств, для этого разработан первый национальный стандарт обмена электронными данными, пишут «Известия» , ссылаясь на Российскую венчурную компанию, которая подготовила документ. Новые правила позволят создавать в городах единую систему для работы цифровых технологий в различных сферах — регулировать движение транспорта, уличное освещение, верно оценить показания счетчиков ЖКХ и другое. После публичного обсуждения стандарт планируют внести на утверждение в Росстандарт.

В его пресс-службе сообщили, что разработка документов в сфере «умных городов» необходима для формирования полноценного нормативного регулирования цифровой промышленности и экономики.

По словам экспертов, «умные города» создаются с применением новейших технологий, что позволяет экономить — например, за счет интеллект-сценариев уличного освещения расходы сокращаются на 30—70%. Такие технологии позволяют сократить траты бюджета города примерно на 15%, но есть барьер для их повсеместного внедрения — необходимость первоначальных инвестиций в формате государственно-частного партнерства, которые дают эффект только через какое-то время, отметили эксперты.

Задолженность за услуги ЖКХ в России достигла 1,3 трлн рублей Задолженность населения из этой суммы — около 810 млрд рублей.

Как пояснили в Минстрое, в «умном городе», в котором взаимосвязанно работает множество систем, основной эффект — радикальное улучшение качества жизни людей.

По мнению экспертов, использование «умных технологий» для повышения энергоэффективности жилых домов может привести к сокращению расходов не только городских бюджетов, но и самих жителей на ЖКХ. Экономия на энергетических потерях, которые сейчас связаны с нерациональным использованием ресурсов, может составлять 20%. Если учитывать в том числе снижение расходов УК на снятие показаний счетчиков и обработку данных, экономия способна достигать 30%, считают эксперты.