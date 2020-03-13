«Банком года» в 2019 году стал Газпромбанк (ГПБ). Победителя в главной номинации ежегодной премии объявила генеральный директор финансового супермаркета Банки.ру Динара Юнусова.

«В прошедшем году этот банк невозможно не заметить! Мы увидели настоящую трансформацию! Смена логотипа, отличные и удобные продукты, умные предложения, яркие ролики и по-настоящему блестящий старт в розничном сегменте. Несмотря на масштабы бизнеса, этот банк на собственном примере доказал, что сегодня основное конкурентное преимущество — это умение быстро подстраиваться под изменения рынка. Победителем в номинации «Банк года» становится Газпромбанк», — отметила Динара Юнусова.

За 2019 год Газпромбанк увеличил портфель потребительских кредитов на 63%, до 183 млрд рублей, а ипотечный портфель — на 10%, до 380 млрд рублей.

В 2019 году банк запустил карту с «умным» кешбэком», вклад «Чемпионский» с выплатой процентов вперед и кобрендовую виртуальную карту для автолюбителей «Автодрайв старт».

«Действительно, последние два года Газпромбанк сильно меняется. Мы развиваем больше всего розничное направление. До этого банк был прежде всего известен как в большей степени корпоративный... Нам очень приятно, что профессиональное сообщество уже смогло оценить наши результаты», — сказал первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович.

Генеральный партнер церемонии — компания «Капитал Life». IT-партнер — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания.