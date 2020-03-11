Сервисы доставки еды и соцсеть «ВКонтакте» могут войти в перечень социально значимых ресурсов в рамках проекта «Доступный Интернет». Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в кулуарах конференции TAdviser IT Government Day 2020.

«Наша позиция в этой части очень понятная и четкая: перечень тех ресурсов, тех сайтов, которые будут включены для бесплатного получения нашими гражданами, которые являются абонентами, будет включать все социально значимые вещи. То есть это социальные сети, мессенджеры, это сервисы заказа еды — то есть все то, что им нужно в повседневной жизни, то, чем они часто пользуются», — сказал министр.

На вопрос, идет ли речь в том числе о сервисах «Яндекс.Еда», Delivery Club и «ВКонтакте», он ответил утвердительно. Однако «ВКонтакте» просмотр видео и прослушивание музыки продолжит тарифицироваться. «Стриминговый трафик будет блокироваться», — сказал Шадаев. Министр добавил, что в перечень также планируется включить онлайн-медиа, сервисы образования и здравоохранения, мессенджеры.

​Список социально значимых российских сайтов будет готов к апрелю Перечень этих бесплатных ресурсов не будет ограничен только государственными.

По его словам, среди критериев отбора социально значимых сервисов — массовость их использования и «понятная доля в сегменте присутствия». «Условно, ключевой критерий — что у сервиса должна быть в основном российская аудитория. Дальше должно быть размещение на отечественной инфраструктуре — один из возможных критериев… Там целая система, мы ее прописываем, обсуждаем с рынком как раз для того, чтобы не получилось такой ситуации, что кто-то не получит возможности быть в этом пакете», — сказал Шадаев.

Перечень интернет-ресурсов будет закреплен в постановлении правительства. Минкомсвязь уже подготовила его проект, а также законопроект о бесплатном доступе к социально значимым интернет-сервисам, который согласовывается с ведомствами.