Лидирующую позицию по размеру номинальной заработной платы в РФ занимает финансовая и страховая деятельность. Об этом говорится в «Бюллетене о текущих тенденциях российской экономики» за февраль 2020 года, опубликованном Аналитическим центром при правительстве РФ.

«Традиционно лидирующую позицию по размеру номинальной заработной платы по видам экономической деятельности занимает финансовая и страховая деятельность. По итогам 2019 года среднемесячный размер оплаты труда в данной отрасли превысил отметку в 100 тыс. рублей и оказался на 11,7% больше, чем в 2018 году, и в 2,2 раза больше, чем средняя заработная плата в России по всем отраслям экономики в целом», — указывают авторы обзора.

Как уточняется, в целом по экономике в 2019 году среднемесячная начисленная заработная плата составила 47,5 тыс. рублей, при этом значение показателя возросло на 7,5% в годовом выражении.



Газета «Коммерсант» в феврале писала, что по итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. рублей в месяц.