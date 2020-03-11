ЦБ РФ привлек микрофинансовую компанию «Мани Мен» к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», свидетельствует информация на сайте регулятора.

Два соответствующих постановления были вынесены 21 февраля этого года и вступили в законную силу 11 марта.

Микрофинансовая организация в обоих случаях привлечена к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Компании назначен административный штраф, который в соответствии с указанной статьей КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк ранее уже привлекал компанию «Мани Мен» к административной ответственности за аналогичные нарушения.