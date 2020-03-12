Клиенты, которых привлекает Тинькофф Банк, — это ходячая реклама, так как они рассказывают о банке своим знакомым, сообщил в интервью «Ведомостям» предправления кредитной организации Оливер Хьюз.

«Каждый клиент, которого мы привлекли, для нас это ходячая реклама, потому что он рассказывает о нас своим знакомым, это сарафанное радио. В результате около 80—85% клиентов Tinkoff Black мы получаем бесплатно», — пояснил Хьюз.

По его словам, рост количества клиентов — это самый главный показатель для Тинькофф Банка.

«Мы развиваемся, мы прямо сейчас развиваемся. Каждый час, пока я с вами сижу, мы открываем тысячи счетов. Никто не отменял все наши планы по росту количества клиентов нашей базы — это самый главный для нас показатель. У нас 11 миллионов клиентов в экосистеме. Мы хотим удвоить эту цифру в ближайшие три-четыре года до 20 миллионов клиентов. Мы будем рассказывать об этом нашим инвесторам на дне стратегии в апреле. В прошлом году мы привлекли 3 миллиона новых клиентов», — рассказал Оливер Хьюз.