Премию «Банк года» в номинации «Страховая компания года» получила группа «Ренессанс Страхование».

«Эта компания продолжает digital-трансформацию, — отметила руководитель направления «Страхование» Банки.ру Юнона Беликова, вручая награду победителю. — За 2019 год компания перешла из статуса неповоротливой и медлительной в статус одного из лидеров. Первыми на рынке они отменили франшизы в каршеринге; запустили урегулирование через мессенджеры — сегодня уже 80% всех убытков в каско урегулируется без посещения клиентом офиса компании; запустили проект с «Яндекс.Навигатором». Победитель в номинации «Страховая компания года» — группа «Ренессанс Страхование».

Получая награду, генеральный директор группы «Ренессанс Страхование» Юлия Гадлиба сказала: «Для нас это большая и очень приятная неожиданность. Поэтому мы приехали всей командой. И хотим поздравить всех победителей и поблагодарить Банки.ру».



Генеральный партнер церемонии — компания «Капитал Life». IT-партнер — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания.