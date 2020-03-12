Биржевой курс доллара в ходе торгов на 13:58 мск повысился на 2,05 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний раз курс доллара находился на таком уровне 29 февраля 2016 года.

Биржевой курс евро на 13:58 мск повысился на 2,13 рубля и составил 84,28 рубля, чего также не было с февраля 2016-го.

По словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, вероятно, ЦБ вмешается в ситуацию, если американская валюта пойдет к 90—100 рублям за доллар.

Ранее аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов сообщал, что в четверг регулятору пока не удастся сбить волатильность рубля.

«Доллар при этом может зафиксироваться в диапазоне 74,5—76,5, а евро — в 84—86 рублей. Неопределенность продлится как минимум до следующей среды, когда ожидаются радикальные меры ФРС по ослаблению доллара и поддержке фондового рынка. До этого времени возврат позитивных настроений маловероятен», — прогнозировал Емельянов.