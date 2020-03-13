Кредит Европа Банк получил премию «Банк года» в номинации «Вклад года» за депозит «Срочный».

«Условия по вкладам в 2019 году не сильно радовали вкладчиков, — поделилась ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина. — Процентные ставки постоянно снижались и к концу года достигли рекордно низкого уровня. Тем не менее мы отметили наиболее выгодный сберегательный вклад одного из крупных российских банков. Основные преимущества: доступная минимальная сумма и выбор срока размещения. Ставки по этому продукту занимали лидирующие позиции в рейтинге. Итак, победителем в номинации «Вклад года» стал вклад «Срочный» Кредит Европа Банка».

За наградой на сцену поднялся директор блока «Розничный бизнес» Кредит Европа Банка Доган Гюркан.

«Спасибо за ваш выбор! Банки.ру — наш лучший партнер. И огромное спасибо нашим клиентам за то, что они выбирают нас», — прокомментировал он.

