• COVID-19 уже замедляет темпы роста мировой экономики. О том, чем может обернуться распространение вируса для банковской системы России, читайте в публикации «Три варианта развития событий для российского банковского сектора».

• Коронавирусу не суждено в одиночку подорвать российскую экономику. Еще одна угроза — нефть. Участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи. В том, чего ждать от войны ОПЕК и России на нефтяном рынке, разбираемся в материале «Бей до дна».

• Полис с франшизой — это реальная возможность сэкономить в среднем около 30% стоимости страховки. Но не во всех случаях такая экономия окажется выгодной. О том, когда стоит разделить убытки со страховщиком, можно узнать в рубрике #оденьгахпросто.

• Пострадавшим от финансовых мошенников россиянам предлагают вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэк. В том, насколько это реально и сколько на этом зарабатывают те, кто предлагает, разбираемся здесь.

• Коронавирус остается одной из главных мировых угроз с начала года. В Италии с 10 марта объявлен национальный карантин. Обвинение в убийстве за появление на улице без причины, подпольные танцы, запрет на поцелуи, разоренные торговцы и владельцы гостиниц. О том, как Италия убивает экономику, пытаясь спасти граждан, читайте в репортаже из осажденного вирусом города.