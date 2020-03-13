Обвал котировок на фондовых рынках 12 марта привел к резкому сокращению капиталов российских миллиардеров, пишет РБК , ссылаясь на Bloomberg Billionaires Index. Так, за сутки совокупное состояние 24 богатейших бизнесменов России уменьшилось на 15,468 млрд долларов.

Больше всех потерял глава и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов — 1,9 млрд долларов. На фоне падения стоимости акций компании более чем на 8% его состояние сократилось до 14,4 млрд долларов. Второй крупный акционер «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун потерял за день 812 млн долларов. Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин за сутки потерял 1,71 млрд долларов, осталось 24,6 млрд долларов. Акции подконтрольного Потанину «Норникеля» подешевели 12 марта на 8,59%.

​Российские миллиардеры с начала года потеряли почти 30 млрд долларов В исследование вошли 24 россиянина.

Также больше 1 млрд долларов потеряли: совладелец и глава правления «Новатэка» Леонид Михельсон — 1,65 млрд долларов, его партнер Геннадий Тимченко — 1,49 млрд долларов, мажоритарный акционер НЛМК Владимир Лисин — 1,05 млрд долларов.

По подсчетам Bloomberg, с начала 2020 года российские участники Bloomberg Billionaires Index потеряли 55,855 млрд долларов. Наиболее сильные потери понесли Михельсон (минус 10,6 млрд долларов), Тимченко (минус 8,81 млрд долларов) и Алекперов (минус 7,85 млрд долларов).