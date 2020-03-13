Власти Германии не исключают возможности проведения временной национализации важных для государства компаний, в случае если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью Spiegel заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний», — сказал министр, пояснив, что национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тыс. человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тыс. скончались.

